Все стили интерьера, полный список с фото

Стиль интерьера ― это совокупность характерных признаков, отличающих разные направления в отделке, оформлении, меблировке и декорировании помещений.

Стили интерьера — полный список:

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Авангард: стилевое новаторство

Авангардный стиль перешел в интерьеры из искусства, в начале 20 века.

Это новаторское направление подразумевает применение самых современных материалов и бытовой техники, необычную мебель и умелое использование цветовой палитры для стилизации помещений.

Контраст в оформлении стен, окна и дверные проемы необычной формы, подсвеченные ниши и мебель по индивидуальному проекту — это лишь малая толика интересных деталей характеризующих этот необычный стиль.

Любите богатую цветовую палитру, оригинальный декор и нетривиальные сочетания?

— тогда этот стиль Вас заинтересует!

Авангард в интерьере



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Английский стиль: респектабельная сдержанность

Воссоздать обстановку, в которой жили Шерлок Холмс, Бернард Шоу и Лоуренс Оливье, совсем несложно. Английский стиль подойдет и обширному домовладению, и обычной квартире. Главное, соблюсти основные принципы: консерватизм, домовитость, элегантность. Следует помнить, что стиль формировался достаточно давно, а потому предметы старины – слегка потрепанный ковер, зеркало в бронзовой раме или картина – подчеркнут его истоки.

Если речь о доме, то приветствуется холл, не обойтись и без камина, настоящего или искусственного. Еще один важный атрибут – библиотека.

Выбирая между модными и натуральными материалами, предпочтение отдайте дереву и камню. Паркет, однако, допустимо заменить плиткой «под древесину», а стены оклеить обоями в неброскую полоску, покрасить в палевый, молочный, шафрановый цвета или же обшить панелями.

Английский стиль любит мебель: диваны-честерфилд, секретер, плетеные кресла, комоды, письменный стол и столик для чая, буфет, напольные часы и другие старомодные предметы. У люстры в жилище роль вспомогательная, осветительные функции, главным образом, выполняют двух-рожковые бра, торшеры и настольные лампы. Текстиля по традиции много: это и солидные ковры, и тяжелые гардины, и длинные, в пол скатерти, и, конечно же, пледы.

Найдется в доме место безделушкам: семейным реликвиям, шкатулкам, курительным трубкам, сувенирам, как будто привезенным из колоний.

Английский дом не терпит пустых полок и столешниц: на любой горизонтальной плоскости должны красоваться милые сердцу вещицы.

Интерьер в английском стиле



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Античный стиль: зависть богов

Древняя Эллада и Римская империя – это культ красоты, размах и могущество. Потому жилье в античном стиле смотрится парадно и величественно. Такому интерьеру требуется пространство, ведь главная задача – создать внутри атриум, а значит, не обойтись без колоннад и свода. Дорические, ионические, коринфские колонны (а точнее, их имитация) могут обрамлять двери, зеркала, выситься у кровати.

Стены античного дома украшают барельефами, устраивают ниши, в которых выставляют вазы или статуи. Поверхности покрывают штукатуркой либо краской насыщенных оттенков синего, зеленого и золотого в сочетании с белым; в прихожей, ванной и на кухне используют плитку «под мрамор».

Идеальный потолок – в виде купола, расписной, украшенный лепниной; полы гладкие, полированные.

Мебель в доме стиля антик деревянная: трапециевидные столы, стулья на характерных выгнутых ножках, скамейки, лежанки, тумбы, сундучки с мозаичными вставками.

Свет рассеянный (целесообразны лампы в виде факелов), окна драпируют римскими шторами, детали – различная античная символика: амфоры, фигурки грифонов и сфинксов, статуэтки мифических героев.

Античный стиль в интерьере



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Ампир: императорский масштаб

Еще этот стиль называют дворцовым. Войдя в моду при Наполеоне, он олицетворял победу и триумф. Честолюбивый, горделивый и пышный, таков его «почерк» в дизайне.

Черты интерьера ампир – расписной потолок и узорчатый пол, статусная мебель, расставленная по особому, дворцовому этикету, большие зеркала, украшения в виде предметов воинской славы (щиты, лавровые венки, доспехи, мечи, шпаги).

Допустимые материалы – благородное дерево, шлифованная плитка, дорогие, тяжелые ткани. Под запретом пластик, необработанный камень, бумажные обои.

Потолки высокие, с росписью и медальонами, стены покрыты лепниной. На карнизах фигурки древнегреческой Ники и римской Виктории, луки и стрелы, восьмиконечные звезды, гербы и элементы геральдики. Царствуют белый, золотой, аметистовый или же сапфировый цвета.

Мебель из дерева одной породы, монументальная, с величавыми контурами. Обязательны круглый столик на резной, с инкрустацией опоре, стеклянные шкафы-витрины с фарфором, эксклюзивные музыкальные инструменты, уместны копии античных артефактов.

Из текстиля допустимы только ковры, гобелены и дорожки пурпурного или винного оттенка, обивка мебели, шторы и портьеры в тон.

Освещение обеспечивают огромные люстры и лампы, стилизованные под старинные светильники.

Специфика – большие портреты предков и домочадцев в костюмах, подобающих эпохе.

Ампир в интерьере



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Арабский стиль: роскошь Востока

Арабский стиль позволит создать дома комфортную и богатую обстановку. Изящные геометрические узоры, линии и сложные орнаменты используются повсеместно, что придает помещениям особую эстетику.

Стилю свойственны богатое освещение и цветовая палитра.

Мебель, преимущественно, из темного дерева, украшена резьбой. Обязательно присутствуют тумбы, подставки для ног, оттоманка, низкий диван и столик, кровать под балдахином.

Арабский стиль предполагает некое уединение, поэтому ему не присущи модные европейские открытые планировки.

Арабский стиль в интерьере



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Арт-деко (ар-деко): квинтэссенция роскоши

Богемность и претенциозность – так, в двух словах, можно описать этот стиль, распустившийся, словно цветок на руинах первой мировой войны. Жажда удовольствий и любопытство к новинкам прогресса – вот его ориентиры.

Базовые качества интерьера арт-деко – многоуровневые потолки, геометрические узоры, вкрапления из редкого сырья (слоновая кость, крокодиловая кожа, шкура зебры на полу), лакированная, глянцевая мебель, контрастная палитра, зеркала в форме лучистого солнца, дорогие ткани и обилие светильников.

Арт-деко сложился в эпоху индустриализации, поэтому не равнодушен к алюминию и хрому, стеклу и нержавеющей стали. Для покрытия пола используют и паркетную доску, и керамическую плитку, стены красят в яркие цвета или оклеивают обоями с выраженным геометрическим орнаментом. Потолок может быть белым с золотыми бордюрами или же темным, с подсветкой, что придаст помещению клубности.

Декорируют дом винтажными постерами, работами авангардистов, ретро-статуэтками и дорогими безделушками, привезенными из путешествий.

Арт-деко в интерьере



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Арт-нуво (ар-нуво): роскошная утонченность

Если вас восхищают экзотические пейзажи Гогена и колдовские портреты Врубеля, томные красавицы Альфонса Мухи и текущие, как струи водопада линии построек Гауди, значит, вы поклонник мягкой эстетики Арт-нуво.

Плавно изогнутые, вычурные линии – основной принцип этого стиля.

Дверям и окнам, шкафам и каминам придают арочную форму, а флористический орнамент украшающий стены, перила, мебель и шторы является обязательным условием.

Арт-нуво – приём настолько живописный, что, в сущности, не требует множества сторонних деталей. Такой интерьер будет особенно интересен людям неординарным, уверенным в себе и обладающим безупречным вкусом.

Арт-нуво в интерьере



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Африканский стиль: все краски саванны

Как известно, черный материк – прародина человека. Должно быть, поэтому африканский интерьер популярен далеко за пределами жаркого континента.

Создать «маленькую Африку» под силу каждому. Главное – не переборщить с аксессуарами, которые могут превратить жилое помещение в филиал этнографического музея.

Динамика, экспрессия, кричащий колорит, вот три кита, на которых держится идея африканского стиля. Стены красят в оттенки глины и песка, выжженного грунта, сухой травы, густых джунглей; смело добавляют эбонитовый (это могут полки), пятна алого, золотого, янтарного цвета. Можно нарисовать фигурки животных из легендарной африканской пятерки (слон, носорог, лев, леопард и буйвол), раскрасить стены «под шкуру» гиппопотама или крокодила, придать им узор растрескавшейся земли.

Мебель нарочито примитивная, тяжеловесная, возможно с пестрой росписью.

Для обивки используют ткани с «хищными» принтами, а украшают помещение африканскими масками, деревянными блюдами, фигурками жирафов и антилоп.

Светильники – настенные, с эффектом живого огня. Подвесные полки на канатах, бамбуковые занавеси, ротанговое кресло и пара циновок дополнят африканскую фантазию.

Африканский стиль в интерьере



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Барокко: сверкание эпохи

В переводе с итальянского слово «барокко» значит «причудливый». Войдя в фавор при самом сумасбродном короле Людовике XIV, этот стиль не спешит уходить насовсем.

Барочным интерьерам присущи театральная напыщенность, изогнутость линий, игра теней, внушительность предметов, обилие зеркал и ковров.

Потолок украшают фресками и лепниной, стены покрывают панелями из красного, палисандрового дерева либо гобеленами. Табу – натуральная и, тем более, искусственная кожа, бюджетные и современные отделочные средства. Характерные цвета для стен – карамельный, кофейный, горчичный, бордовый.

Стиль заточен под вельмож, поэтому среди предметов мебели главенствуют кресла, диваны и кровати. Корпулентные, помпезные, с дорогой, светлых тонов драпировкой, ножками-львиными лапами, они занимают самые почетные места.

Текстиля много: это не только шторы и портьеры с ламбрекенами, но еще и балдахины, украшенные воланами и бантами. Расцветка тканей напоминает драгоценные металлы и камни – золото, рубин, изумруд.

Люстры из хрусталя перекликаются с настенными светильниками и торшерами на резных шестах.

Декор создают картины маститых художников, сервизы в стеклянных шкафчиках, бюсты античных мыслителей, вазы с позолотой.

Барокко в интерьере



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Баухауз: культ функциональности

Сформировавшись в начале ХХ века, это направление дизайна стало правилом для тех, кто считал интерьерную роскошь буржуазным пережитком, пошлостью и мишурой. Баухаузу свойственны практичность и универсальность, простые, прямоугольные формы, современные материалы и машинные технологии, минимум декоративных элементов.

Интерьер предполагает зонирование и различную интенсивность освещения для разных уголков жилища. Ресурсы стиля – металл, пластик, стекло, в меньшей степени древесина и кожа.

Стены штукатурят либо оклеивают шпалерами с неприметным геометрическим узором. В качестве покрытия на пол подойдут линолеум, плитка, ламинат.

Потолок обязательно многоуровневый (собственно, потолок разной высоты – ноу-хау разработчиков этого стиля).

Мебель – эргономичная, долговечная и доступная любому карману. Это, в частности, встроенные шкафы, кресла без ручек, стулья из гнутых трубок, столы-трансформеры.

Цветовой диапазон – нейтральный с яркими акцентами (к примеру, бежевый и зеленый или серый и красный).

Роль украшений берут на себя образцы современной бытовой техники.

Баухауз в интерьере



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Бидермейер: обаяние буржуазии

У стиля немецкие корни. Возникнув в ответ на мятежи и стачки ХIХ века, он символизировал стремление среднего класса к стабильности и покою. Храня мотивы роскошных исторических стилей, бидермейер их упростил, преобразив дворцовые качества в домашние и даже отчасти мещанские.

Жилищу в стиле бидермейер свойственны целостность, пропорциональность, геометрическая простота и естественный цвет. Его реквизиты – белая печь, небольшие серванты с посудой, настенные или напольные часы, вышивки, музыкальные шкатулки, фигурки пастушек, иные сентиментальные мелочи.

Стены оформляют обоями теплых тонов с мелким рисунком или обшивают деревянными панелями; пол покрывают паркетом или ламинатом.

Мебель обычно из светлого дерева, с плавными спинками и подлокотниками, гнутыми ножками, с растительным орнаментом. Доминируют большие круглые столы, угловые шкафчики, бюро и трюмо…

Бидермейер в интерьере



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Бионика: прогрессивная стилизация

Бионика весьма своеобразный стиль в архитектуре и дизайне интерьеров. Его суть заключается в тесной связи природы и новых технологических достижений.

Бионический дизайн в интерьерах является наиболее прогрессивным, и одновременно естественным и близким к природе направлением.

Его характеризуют: преимущественно светлая цветовая гамма, нестандартные приемы зонирования, структурное строение, оформление по принципу модульных конструкций.

Такой незаурядный и современный стиль, любое помещение сделает уникальным, оригинальным, функционально продуманным и максимально комфортным.

Бионика в интерьере



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Бохо: пестрая свобода

В последнее время он смело шагнул из уличной моды в жилища. Раскрепощенный, взбалмошный… Бохо-шик – находка для творческих личностей, для тех, кому претят однообразие и будничность.

Ему свойственны красочность, эклектичность, большое количество текстиля и предметов хенд-мейд.

Стены можно оклеить или покрасить, руководствуясь собственным вкусом и кошельком. Пол – дерево или плитка.

Бохо создан для винтажной мебели, однако и современные диваны, кресла из лозы, стулья с коваными спинками прекрасно с ним поладят.

Лоскутные коврики, дорожки, пледы грубой вязки, покрывала и накидки в стиле пэчворк – изюминка стиля. Подушечки-думки, валики и одеяла смотрятся, как предметы современного абстрактного искусства: их можно разглядывать, словно картины.

Плафоны ламп желательно расписать вручную, а на стены наклеить рисунки детей, расставить на полках поделки, ведь бохо это жанр, в котором каждый сам себе художник.

Бохо в интерьере



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Брутализм (необрутализм): спорно, но честно

Слоган этого стиля — логичность и напористость.

Характерные детали – декоративные потолочные балки, кирпичная кладка, бетонные и каменные, непокрытые поверхности и трубы. На полу допустимо ковровое покрытие, однако цвет его не должен выбиваться из цементно-каменной гаммы.

Цветовая палитра — сдержанная.

Предметы мебели массивные, брутальные на вид.

Брутализм в интерьере



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Венецианский стиль: в гостях у дожа

Он пришелец из эпохи Ренессанса. Из времени, когда художники, ваятели и архитекторы старались превзойти друг друга, создавая истинные шедевры.

Особенности стиля – витые колонны, мрамор (или его имитация) на полу, сложная гамма оттенков, объемный декор, золотистые и серебристые элементы, венецианские зеркала, ажурная ковка, ковры.

Стены покрывают венецианской штукатуркой, применяют шелкографию или барочную роспись. Полы допустимо покрыть керамической плиткой «под мрамор». В ванной обязательна мозаика.

Мебель деревянная, светлого цвета, внушительная и устойчивая, с виртуозной отделкой. Ко времени и месту книжные шкафы, старинные карты и глобусы.

В обивке властвуют бархат, шелк и гобелены.

Стены украшают копии известных итальянских живописцев, а каминную полку – канделябры, венецианские маски, вазы из муранского стекла.

Венецианский стиль в интерьере



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Версаль: каприз монарха

Он сочетает высокопарность, свойственную королевским покоям, с достоинством, свойственным королям.

Зиждется версальский стиль на тезисах барокко. А его индивидуальная черта – уникальность каждого предмета обстановки. Все, от кресла до суповой ложки, должно быть с собственной историей. Увы, версальский стиль не воссоздать, накупив предметы мебели и прочее в ближайшем супермаркете.

Базовые цвета – жемчужно-серый, золотой, бирюзовый, сиреневый.

Стены покрывают матовой краской, декоративной штукатуркой, полы оформляют паркетной доской или художественным ламинатом, который имитирует ценную древесину и называется «версаль».

Непременные аксессуары в подобном жилище – вольтеровское кресло, софа и секретер. Придать гостиной вид салона можно, если выбрать мебель с закругленными краями и задрапировать стены полупрозрачными тканями.

Декорировать «версальскую» гостиную лучше не очень обильно: для этой цели подойдут вазы и статуэтки из слоновой кости, оникса, хрусталя или же породистого дерева.

Версаль в интерьере



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Викторианский стиль: благородная пышность

В годы королевы Виктории, Британия превратилась в богатейшую империю. Подъем промышленности, новые железные дороги и морские маршруты, путешествия в колонии – все нашло отражение в дизайне интерьера того времени.

Викторианский стиль – синтез пропорций классики, элементов готики, барокко и восточной, колониальной экзотики. Скажем, библиотеку украшают на готический лад, гостиную оформляют в индийском или китайском вкусе, а в спальне царствует рококо.

Стены можно оклеить обоями с тиснением, абрисами цветов и птиц, или тканевыми шпалерами с росписью из дубовых, папоротниковых листьев. Неплохая мысль – панели из матового дерева.

Для пола предпочтительней паркет или же плитка с «деревянной» текстурой.

Гостиную обставляют антикварной мебелью, один из углов делают «зеленым», расположив в нем кадки с комнатной флорой. Центральный предмет – камин с кованой решеткой; не представить викторианский дом и без высоких зеркал в эффектных багетах, письменного стола с подставками для карандашей, без кресел и чайного столика.

Цветовое решение – оттенки бурого, вишневый с фрагментами зеленого, лавандового, миндального оттенков.

Викторианский стиль в интерьере



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Винтаж: квартира в стиле блюз

Этим словечком – vintage – французы называют раритетные вина, выпущенные в самые удачные, урожайные годы. А в дизайне интерьеров, винтаж – обстановка прошлого, как правило, конца ХIX — начала XX века. Впрочем, никакими границами стиль не стеснен: по желанию, можно воссоздать и образ жилища 40-х годов, и 60-х, и 80-х… Ведь винтаж – инструмент, позволяющий человеку выбрать собственное время.

Его приметные штрихи – природные материалы (дерево, керамика, ковка), налет старины на предметах, черно-белые фото, вещи «с чердака» (старые пластинки, книги в потертых переплетах, куклы, которыми, возможно, играли наши бабушки), а также живые цветы.

Винтаж не предъявляет жестких требований к материалам отделки. Да, он не приемлет ультрановых технологий, однако и не просит дорогой древесины и натурального камня. Поскольку стиль декоративный, изобилующий подробностями, стены лучше оклеить светлыми, нейтральными обоями или выкрасить. А пол не грех застелить ковролином.

Освещение должно быть домашним, рассеянным, для чего используют старые торшеры, лампы под «шляпами», бра.

Из мебели рекомендуются кресло-качалка, кровать с высоким изголовьем, столбиками, шишечками, комод. Кухню можно украсить коробочками для специй, расписанными в технике декупаж, в прихожей повесить плакат, обнаруженный в старом сундуке, а из облезлой швейной машинки соорудить симпатичный столик. Винтаж легко разнообразить деталями других, родственных стилей – от арт-деко до кантри.

Винтаж в интерьере



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Восточный стиль: яркий и самобытный

Восточный стиль объединяет интерьеры многих стран Азии и Северной Африки, которые во многом отличаются друг от друга. Оформить свое жилище с применением столь необычного дизайна стремятся в основном те, кто устал от скудости минимализма, кто желает окружить себя азиатской роскошью и подчеркнуть свой высокий статус, а также люди, влюбленные в культуру Востока.

Восточный стиль в интерьере



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Гжель: василек и ромашка

Одно из популярных, самобытных направлений этностиля. Его центральная фишка – акцент на белом и на синем колерах, гладкость, «фарфоровость» текстур, предметы и детали русского быта.

Вовсе не обязательно, чтобы весь дом был испещрен типичными для гжели сине-белыми узорами. Применить эту технику росписи можно и нужно дозировано: больше – на кухне, ведь начинается гжель на посуде, в гостиной ограничится чехлами на креслах, шторами бело-кобальтовой расцветки, расположить в углу напольную гжельскую вазу. Отличный вариант – камин в виде русской печи, покрытый белыми с лазурью изразцами, а в спальне – льняное, бело-синее белье.

Цвета стен – белые, голубые, пепельные, прохладные. А можно деревянные, «под избушку». Полы также деревянные либо выложены блестящей керамической плиткой.

Антураж дополнят люстры и светильники с коваными цепями и кольцами, керамические фигурки, кружевные подушечки.

Сила этого дизайна, прежде всего, в цвете: дуэт белого и синего утешает, успокаивает, а народный орнамент – культурный код, взывающий к сердцу.

Гжель в интерьере



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Георгианский стиль: апломб и престиж

Проявившись в годы короля Георга, когда классицизм не спешил сдавать позиций, хоть его теснил рококо, этот стиль продержался намного дольше, чем монарх, давший ему имя.

Пуританство классических линий и буйство рококо – альянс рискованный, но неожиданно эффектный.

Особенности георгианского интерьера – традиционный камин, наличие красного дерева, лепнины, украшения из цветного стекла.

Стены в таком доме, как и предписано классическими нормами, делили на три части: цокольную обшивали деревянными панелями, середину покрывали тканью или обоями, а верхнюю украшали фризом и карнизами. Паркетные полы до блеска натирали воском или покрывали лаком. Для пущего уюта использовали ковры, доставленные из колоний.

Мебель в таком жилище состоит в едином гарнитуре, все предметы основательны, практичны, но не лишены очарования. Из тканей отдавали преимущество бархату, дамасту, гобеленам.

Изначально дом освещался фонарями и свечами, поэтому местное, дополнительное освещение играет в нем первую скрипку.

Обязательными элементами считались картины, посуда из тончайшего китайского фарфора, привезенные из Поднебесной веера, серебряные табакерки.

Георгианскую обстановку сегодня можно воссоздать, если жилье достаточно просторное. Обои с «позолоченным» бордюром, паркет, винил «под мрамор», тяжелая мебель вдоль стен, фестончатые шторы, лампы в форме свечей, большие зеркала… А также приглушенный, пасмурный цвет – серый, спаржевый, оливковый – воскресят немного чопорный, но благородный георгианский век.

Георгианский стиль в интерьере



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Готический стиль: возвышенная мистика

Сложно поверить, что слово «готико» некогда было бранной издевкой. Так просвещенные венецианцы, флорентийцы и римляне эпохи Возрождения называли грубоватую средневековую культуру.

Устрашающе-величественный, загадочный, религиозный – такова, если кратко, характеристика готического стиля.

Готика в жилье – это камень, древесина дуба, сосны или кедра, мозаичные полы, винтовая лестница, витражные окна, бронзовая или кованая фурнитура, высокие буфеты, столы с большим количеством выдвижных и потайных ящиков, сундуки, обтянутые кожей. Цвета – густо-коричневый, карминный, концентрированный синий или желтый.

Потолки в такой обители высокие, нередко с балками (или их муляжом), покрытыми резьбой. Проемы дверей и окон арочные, заостренные кверху.

Стены оформляют декоративным камнем, покрывают дубовыми панелями, коврами-гобеленами. Пол устилают плиткой в виде мозаики.

Освещение рассеянное, нередко скрытые его источники прячут за витражными вставками.

Спинки стульев, изголовья кроватей тоже высокие, напоминающие контурами башни. Сундуки при надобности служат столами или скамейками. Вся мебель – из мрачноватой, темной древесины. В спальне к месту шкуры и меховые накидки.

Декорируют помещение статуэтками из дерева, серебра и камня, бронзовыми шандалами, рыцарскими кубками и латами.

Готический стиль в интерьере



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Гранж: шикарный оборванец

Этот стиль — побег из городского муравейника на деревенские просторы, из пафосных апартаментов в удобные «гнезда». Начало ему положили французские богачи: устав от светской жизни, они все чаще селились в глуши, в домах уютных, но с лаконичной обстановкой. Союз достатка и простоты популярен и сегодня.

Создать гранж на паре квадратных метров вряд ли получится. Этот стиль – хозяин просторных помещений, пронизанных солнечным светом. Стены такого жилища часто оставляют «обнаженными», декорируют кирпичной кладкой или обшивают натуральной доской. На потолке оставляют для обзора небрежно отшлифованные балки разной толщины. Та же бесхитростность, кустарность заметна на полу: доски, камень, плиты. В общем, у комнаты-гранж такой облик, как будто вчера здесь пылились мешки с зерном или же винные бочки.

Ткани выбирают натуральные, незатейливые. Зато мебель – элегантная, плавных форм и уважаемых брендов. Шкафам и сервантам предпочитают стеллажи, монументальным столам – раздвижные и тумбы.

Декоративные акценты расставляют при помощи выбеленного дерева, искусственных потертостей, патины на рамках для зеркал, кованых деталей и примитивных фигурок животных. А пара лоскутных подушек, пестрый плед, брошенный в кресло, и ретро-плакат на стене станут яркими, заключительными мазками.

Гранж в интерьере



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Греческий стиль: напевная поэма

Величаво, но умеренно, выразительно, но просто. Возможно ли это?

— Да, если речь о греческом стиле!

Цвет – белый, васильковый, зеленый, лимонный, ореховый. Потолки в подобном доме высокие, нередко с квадратным или же круглым окном, с плинтусом в виде меандровой ленты или из лепнины, с колоннами-подпорами.

Стены отделаны штукатуркой под мраморную, неновую кладку. Если штукатурка кажется вам скучным вариантом, стены можно украсить росписью – на мифологическую тему или тему олимпийских игр. Проемы стилизуют под арки, добавляют пилястры, багеты.

Пол покрывают неглазурованным кафелем, похожим на гальку, песок или ракушки, декорируют овечьими шкурами, вязаными дорожками или ремесленными ковриками.

Из мебели обязательны скамейки на выгнутых ножках, шкафы из светлого дерева, невысокие стулья с коваными фрагментами. Кухонный стол – большой, хлебосольный, простецкий на вид.

Из украшений можно посоветовать амфоры, лекифы, настенные светильники, статуэтки кентавров и нимф.



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Египетский стиль: великое наследие

Завораживающее смешение простоты и обыденности с богатством и роскошью, повсеместное использование символического декора и особая геометрия узоров, узнаваемая как знатоком, так и обывателем — вот краткая характеристика египетского стиля в интерьере.

Цветовое оформление составляют насыщенные природные цвета: оранжевый, желтый, песочный, бежевый, цвет слоновой кости, синий, светло-зеленый, красный и золотой.

Для оформления жилища используются только натуральные отделочные материалы.

Мебель в египетском стиле, как правило, массивная, устойчивая и удобная. Ножки в форме звериных лап, сундуки и комоды, расписанные или украшенные позолотой, со вставками из слоновой кости, столы и тумбы со стеклянной столешницей – все это присуще египетскому стилю.

Важным атрибутом является текстиль. Шторам, подушкам, коврикам и другим изделиям присущи четкие формы, дополненные красотой цвета и оригинальностью египетских узоров.

Египетский стиль в интерьере



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Индийский стиль: изысканный и яркий

Индийский стиль в интерьере это тесное переплетение простоты и функциональности с роскошью и изысканностью.

В этом стиле чаще оформляют просторные комнаты, что дает волю в реализации самых смелых идей.

Цвета в оформлении яркие, насыщенные, экзотичные. Теплые оттенки с легкостью разбавляются холодными, что визуально придаёт пространству простор и глубину.

Мебель приземистая, функциональная и элегантная, украшается резными орнаментами и ковкой.

Большое внимание уделяется текстильному оформлению интерьера. Тканями различных фактур декорируют стены, потолки, балдахины.

Индийский стиль в интерьере



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Индустриальный стиль: голая правда

Он для тех, кто любит ритмы города и ценит каждую минуту.

Индустриальный стиль (индастриал) – это обширная площадь, отделка из простых и современных материалов, функциональная мебель и минимум подробностей.

Распространенные средства – металл, бетон и состаренное дерево. Стены штукатурят, на полу допустима плитка. А вместо штор лучше прикрепить рольставни.

Мебелью могут быть самые неожиданные предметы: винные ящики, составленные в виде стола, лабораторные стеллажи в качестве буфетов, стремянки вместо полок.

Особый шик – найти применение вещам не только ненужным, но сломанным: из древнего мотора соорудить подпорку под столешницу, автомобильный диск превратить в сиденье табуретки. В дело идут даже старые дорожные знаки, которые крепят на стены.

Подходящая для стиля палитра – серые, белый, коричневый тона. Добавочные – яично-желтый, зеленый, сливовый.

Индустриальный стиль в интерьере



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Итальянский стиль: простой, но изысканный

Ключевыми чертами интерьера в итальянском стиле можно назвать исторические мотивы, связанные с этой страной — семейность и легкость.

Интерьер оформленный в итальянском стиле, как правило, отличается простотой и изыском. А одной из важнейших особенностей данной стилистики является применение в отделке натуральных материалов, которые подчеркивают единение с природой.

Такой интерьер также выделяется своими фокусными точками. Например, в ванной комнате будет вполне уместно повесить керамическое мозаичное панно, на котором изображены виноградная долина или лазурная гавань, зеркало, выполненное под старину, окантованное пышным позолоченным багетом.

В гостиную украсит многоярусная люстра из муранского стекла или настенная гравюра, которые будут сразу привлекать к себе внимание ваших гостей и станут ключевым элементом дизайна.

В спальной комнате центральной деталью можно сделать раритетный шкаф с книгами, изготовленный с применением фурнитуры, которая инкрустирована драгметаллами и представляет собой часть реликвии вашей семьи. Фантазия и знание некоторых исторических особенностей Италии помогут вам сделать правильный выбор!

Итальянский стиль в интерьере



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Стиль Кантри: душа нараспашку

Что такое домашняя, уютная обстановка?

Чаще всего, у неё деревенские корни. Придавая современному жилищу сельский колорит, мы воссоздаем беззаботную ауру детства. В таком доме легко излечиваются душевные раны, а стрессы не оставляют глубоких следов.

Кантри-стиль многонационален и разнообразен. Ведь в каждой стране свои деревни и обычаи. Остановимся на общих признаках.

Кричащих красок и контраста следует чураться. Избегают также ультрасовременных материалов, оргстекла и пластика.

Из мебели стоит приобрести не только диваны, стол и стулья, но лавки, сундуки, комоды. Не забудьте о лампах под узорчатыми тканевыми колпаками.

Украшая кухню, используют типичную деревенскую посуду: глиняные кувшины, самовары, деревянные ложки. Зеленый свет и кованым решеткам, чугунной, медной утвари.

Текстиля большое разнообразие: столы покрывают скатертями с вышивкой, стулья накидками, домоткаными ковриками, а полки в буфете салфетками. Органично впишутся в «бабушкин дом» овечьи шкуры, циновки, половички из лоскутов.

Не чужими окажутся в нем и кадка с фикусом, и горшки с геранью, а также другие любимые цветы.

Кантри в интерьере



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Китайский стиль: блеск Поднебесной

Окутанная тайнами, манящая восточная культура – вечный для нас объект любопытства. В ответ на этот интерес и появился китайский интерьерный стиль.

Устройство дома «мэйд ин Чайна» – целое искусство. В нем не бывает ничего случайного, «просто так» и ничего ненужного. Сокровенный смысл китайской обстановки – создать атмосферу философского, невозмутимого покоя.

Важные предметы в интерьере – ширма с тонко нарисованным пейзажем, приземистая, деревянная, тщательно отлакированная мебель, резные, из фанеры украшения, легкие, бамбуковые перегородки.

Стены можно оштукатурить или оклеить бумажными обоями, изобретенными, кстати, в Китае. За неимением бамбука полы покрывают темными досками, подойдет и циновочный ковролин. Потолки в китайских жилищах светлые и многоуровневые, декорированные деревом и оснащенные подсветкой.

Самый почитаемый в стране – цвет киновари, сулящий удачу. Красным может быть ковер, стены и даже мебель. Не отвергаются, однако, коричневый, винный, миндальный.

Из аксессуаров на самых почетных местах – напольные вазы, чайные сервизы, веера из кости или рисовой соломки, бронзовые фигурки драконов, карликовые деревья в горшочках.

Китайский стиль в интерьере



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Китч: гармония наоборот

Пронзительно-яркий, нелепый, абсурдный, китч для тех, у кого на все имеется свой взгляд, своя оценка и критерии. Бунтари и нигилисты чувствуют себя в подобном интерьере, словно рыба в воде.

Когда он возник на арене, точно сказать невозможно. Очевидно, китч существовал всегда, ведь смысл слова – дурновкусие.

Однако, за дело взялись дизайнеры, превратив безвкусицу в иронию, в насмешку над массовой модой. Собственно, в этом и кроется задача китчевого стиля. Под силу она только тем, чье чувство меры так же остро, как чувство юмора.

У китча нет определенных правил. Единственное пожелание – не превращать в живописный бедлам всю площадь, а ограничиться одним лишь помещением.

Особые черты: диковатые сочетания (допустим, бархатная штора и пластиковый стул), искусственные цветы, пупсики, демонстративная дисгармония, присутствие «культовых» для обывателя вещей – коврика с оленями, аляповатых репродукций, открыток с подмигивающими красавицами или шкатулки из ракушек.

Китч в интерьере



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Классический стиль: вечные каноны

В сущности, это целое почтенное семейство старых и даже старинных, проверенных временем стилей. К подобным, вечным образцам относятся античные, все исторические, а также национальные стилистики.

Общие свойства – натуральные стройматериалы, правильная геометрия, симметричность, композиционность, связанность между собой всех предметов мебели и декора, несколько источников света, национальный отпечаток.

Классика сегодня – колонны, пилястры, лепнина, арочные конструкции, камин с порталом, лиричные, пастельные тона, достаточно много текстиля, картины на стенах, напольные часы, статуэтки и недешевые вазы.

Классический стиль в интерьере



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Классицизм: дух резиденций

Появился он во Франции, когда возникла потребность в строительстве и отделке новых императорских апартаментов. Как и подобает дворцовому стилю, классицизм опирается на эталоны античного зодчества, ясные, геометрические формы, симметрию и уравновешенность композиции.

Стиль благоволит к шикарным материалам – редкому камню, ценным породам дерева, атласу, бархату, шелку. Полы покрывают наборным, мозаичным паркетом, стены обтягивают тканями, украшают декоративной штукатуркой, не запрещаются сегодня и обои – из тончайшего, натурального волокна. Потолки высокие, оснащенные плафонами и лепными карнизами. Как правило, их поддерживают колонны и полуколонны.

Колористика – ликующие, нежные цвета: эмалево-голубой, перламутрово-розовый, ванильный, лиловый. Обивка и шторы более приглушенного цвета. Люстры и светильники если не хрустальные, то из тонкого, драгоценного стекла.

Мебель фасонная, изящная, однако не особо вычурная: секретер с кубическим корпусом, кресла с позолотой и лампасной обивкой, диваны, обтянутые гобеленами, комоды со мраморными столешницами. Из декоративной атрибутики необходимо вспомнить зеркала, фарфоровые вазы и картины.

Что недопустимо? Дешевые сплавы и, тем более, пластик, смелые, бьющие в глаза расцветки, нагромождение предметов украшения.



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Колониальный стиль: экзотичная самобытность

Колониальный стиль — это сочетание экзотики, изысканности и комфорта; синтез европейских традиций и восточной роскоши.

Этот самобытный дизайн предполагает размах во всем: большие окна, высокие потолки, просторные комнаты.

В отделке применяются только натуральные материалы.

Мебель добротная, надежная, зачастую украшена этническими узорами. Актуальна и плетёная мебель.

Стилю свойственна светлая цветовая гамма и обильное освещение.

Колониальный стиль в интерьере



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Консерватизм: старомодная добропорядочность

Если вы домосед и настороженно относитесь ко всяческим сюрпризам, то, скорее всего, вы консерватор и стиль этот создан для вас.

В доме, где господствуют консервативные порядки, все знакомо, всюду привычные, нужные вещи. Консерватизм – враг сумбура, все предметы на «насиженных» местах и передаются по наследству.

Строительно-отделочный репертуар этого стиля – долговечные материалы, натуральные или из качественной синтетики.

Мебель может быть отделана шпоном под мореное дерево. Окна убирают простыми, без рисунка шторами, стены покрывают обоями теплого цвета: сливочного, орехового, грушевого.

В подобный дом напрашивается камин, на полках которого можно расставить черно-белые фото патриархов семьи, подчеркнув тем самым связь поколений. Не обойтись и без настенных светильников, поскольку этот интерьер нуждается в мягком, притушенном свете.

Консерватизм в интерьере



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Конструктивизм: союз стекла и металла

Его родителем считают авангардное течение, отделившее искусство XIX века от века XX. «Ничего лишнего», с таким лозунгом пришел и утвердился стиль конструктивизм.

Его проявления – геометризм помещения, высокая функциональность предметов мебели и даже предметов декора, передвижные перегородки, естественное освещение, скудная расцветка.

Стены покрывают безликой штукатуркой, штукатурят также потолок либо укрепляют на нем панели с подсветкой. Полы застилали паркетом, сегодня допустимы линолеум и ламинат. Материалы – шпон, металл, стекло, прочный пластик.

Стол сделан для того, чтобы за ним обедать, стул, чтобы сидеть, кровать, чтобы спать – таково отношение конструктивизма к мебели. То есть, никаких изгибов и загогулин – все по делу.

А украшения, спросите вы? Черно-белого эстампа на стене и стеклянной вазы на подоконнике будет достаточно. Мало? Зато конструктивизм доступен всем и подходит для жилища любой величины.

Конструктивизм в интерьере



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Контемпорари: практичность и самодостаточность

Современность, самодостаточность, демократизм – кредо этого стиля.

Его главные принципы – классические, пропорциональные формы и линии, легкость меблировки, присутствие встроенных шкафов, стеллажей и полок, материалы и предметы массового производства, зонирование пространства при помощи мебели, различной высоты потолка и пола, ширм.

Отделочные материалы – недорогие, синтетические. Стены оклеивают обоями с геометрическим рисунком или красят. Пол застилают ламинатом. На окнах – жалюзи, однослойные занавеси или рулонные шторы.

Мебель невысокая, корпусная, люстры незамысловатые, рожковые, на полу ковры в стиле 70-х.

Претензий к цвету, в принципе, нет: мебель может быть и ясных, и темных, и насыщенных тонов, потолок и стены чаще светлые, украшенные фотообоями или плакатами.

Контемпорари охотно приемлет декоративные черты различных стилей: этнические сувениры, английские пледы, китайские вазы. Главное, умеренность и аккуратность.

Контемпорари в интерьере



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Стиль Лаунж: нирвана на подушках

Ленивый, праздный отдых, вот что такое лаунж.

Биография его совсем короткая, ведь сложился он недавно. Главный посыл лаунж-стиля – организовать пространство таким образом, чтобы хозяин жилища получил максимальный покой и удовольствие от релаксации. Не зря над разработкой стиля трудились не только дизайнеры, но и психологи, а еще инженеры-конструкторы.

Центральный герой интерьера – удобнейший диван, который принимает форму тела, легко «перетекая» то в постель, то в кресло, то просто в подушку. «Разумный» этот предмет должен, однако, иметь специальную полочку: право, не вставать же лежебоке, чтоб выпить чашечку кофе?

Кресла-мешки, мягкие шезлонги и другие, исключительно комфортные, приятные на ощупь предметы – вот основа дома-лаунж.

Линии интерьера, конечно же, плавные, закругленные, ведь именно такие человека расслабляют, умиротворяют, усыпляют. Цвета идиллические, не тревожащие глаз.

Интерьер деталями не перегружен. Многофункциональный диван и бытовая техника, которой легко управлять, не вставая с дивана…

Лаунж в интерьере



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Лофт: промышленный гламур

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Хоть это слово значит «чердак», речь вовсе не о том, как обустроить мансарду. Лофт – тренд в дизайне интерьера, при помощи которого под дорогое, элитарное жилье адаптируют заброшенные промышленные сооружения: цеха, ангары, гаражи. При этом лофт соединяет старое (бетонные стены, лестницы, балки, вентиляцию и трубы) и актуальное (мягкая, мебель, зеркала, новейшая техника) в стильный, единый ансамбль.

Интерьеру лофт присущи полное отсутствие внутренних перегородок, высокий, характерный для индустриального сооружения потолок, зонирование при помощи контрастной окраски, трубы, шахты, кабеля и прочее фабрично-заводское «приданое» в качестве декора.

Материалы – бетон, кирпичная кладка, грубая штукатурка, керамические плиты на полу. Мебель служит не только по прямому назначению, но делит комнату на рабочую зону и зону для отдыха.

Собственниками первых студий в стиле лофт были художники, что отразилось на традиции дизайна: суровые серые стены оживляют пятнами картин, бетонный пол смягчают пушистыми коврами.

Легко ли создать лофт своими руками?

— Да, если жилище просторное и, главным образом, высокое. Часть стен зачищают до старой кирпичной кладки, часть покрывают шпаклевкой, еще часть окрашивают в свинцовый тон, получая три пространственные зоны для различных функций. Системы отопления, водопровод и прочие коммуникации выпячивают, окрашивая в серебро.

Между стенами и мебелью, которой не должно быть много, оставляют проходы. Обязательны металлические стеллажи, «офисные» кресла на колесиках, кожаные диваны. Из декора рекомендуются граффити, красочные плакаты, огромные фото, фактурные деревянные ящики и бочки. Картины часто оставляют либо на треножниках, либо прислоненными к стенам.

Лофт в интерьере



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Мавританский стиль: восточная сказка

Мавританский стиль в дизайне интерьера может быть довольно многогранным и интересным, но всегда исключительно пропорциональным.

Колоритность в мавританском интерьере возникает за счет арабского декора и орнаментов на аутентичном текстиле, при этом в основе оформления лежат европейские: симметрия, мебель и принципы организации жилого пространства.

Мавританский стиль в интерьере



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Манга: фантазийный мир

Главной особенностью манга стиля является привязанность к тематике аниме. Как правило за основу, берется идея (сюжет) комикса или мультфильма, в соответствии с которой оформляется дизайн помещения, подбираются материалы, предметы мебели, декор и цветовая гамма.

В целом такой интерьер выглядит простым и минималистичным, но главное в манга стиле — создать особый дух аниме. А для этого требуется творческий подход, смелость в идеях и дизайнерских решениях.

Благодаря фантазийному и креативному оформлению Манга стиль станет отличным решением для комнаты подростка увлекающегося комиксами и аниме. Также в этом стиле можно обустроить креативный офис, агентство или ресторан.

Манга в интерьере



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Маньеризм: прекрасная химера

Был такой этап в европейском искусстве в ХVI веке, отразившийся на комнатном убранстве. В сущности, это тенденция – к цветистости, витиеватости, мудрености и иллюзорности.

В искусстве маньеризм проповедовал главенство формы, а не содержания. Этим же прославился и в комнатной стилистике. Для него характерны пренебрежение планировкой и композицией, наличие росписи и инкрустаций, гротескный, фантастический орнамент, а еще целый перечень «псевдо»: псевдобарельефы и псевдолепнина, ложные окна, двери и даже портьеры, обманные арки и статуи. Любование одним, отдельно взятым элементом для этого стиля важнее, чем целостность картины.

Детали маньеризма в современном жилище – это стены, разрисованные или оклеенные специфическими шпалерами (с фигурками мифических животных, ангелочками и аллегориями), большое количество картин, мажорные цвета и разнообразнейшая мебель с причудливой резьбой и инкрустацией.

Маньеризм в интерьере



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Марокканский стиль: сказка Шахерезады

Дома жителей Марокко настолько самобытны, что их традиционный способ оформления по праву выделен в отдельный стиль.

Его отличительные свойства – использование оттенков, характерных для африканской, арабской и азиатской культур, разнообразие узоров, арки, декоративные мелочи из кованого металла и пористой, неглазурованной глины.

В марокканском интерьере торжествуют несколько ярких, контрастных друг другу цветов – ультрамариновый и земляничный, золотой и пурпурный, бирюзовый и медный… Каменные или грубые деревянные полы покрыты пестрыми, ремесленной работы ковриками. Если же используют керамогранитную плитку, то выкладывают мозаику, что тоже характерно для Марокко.

Стены не оклеивают – только красят, а в холле и ванной облицовывают кафелем.

Высоким потолкам придают вид небосвода, покрывая их лазурью. В богатых домах можно увидеть ажурные и многослойные деревянные потолки.

В нишах, свойственных марокканскому интерьеру, укрепляют светильники. Закрывая их резными или коваными решетками, делают фальш-окна. Высокие, арочные двери украшают резьбой, окна оснащают ставнями или обрамляют кованым «кружевом».

Мебель, преимущественно, из темного дерева, резная. Среди обстановки – скамеечки, сундучки, тумбы, подставки для ног. Кровать – почти всегда под балдахином. На диванах и оттоманках множество красочных подушек и подушечек. Присутствуют, конечно, и ковры, причем, не только на полу, но и на стенах. Шторы могут быть плюшевые, парчовые, шелковые – главное, складки и кисточки.

Добавить горячих марокканских «специй» в интерьер можно, благодаря аксессуарам: это латунные кувшины и керамические чаши, кальян, медные подносы и чайники, фигурки животных из терракоты.

Марокканский стиль в интерьере



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Милитари: авантюризм дома

Придуман он для тех, кого влечет военная эстетика, кто любит риск и приключения.

Приметы жилья в стиле милитари – специфическая гамма, декор и такая же мебель.

Самые распространенные цвета – оливковый, хаки, болотный, серый, горчичный, коричневый, пятнистый камуфляж.

Мебель – подчеркнуто простая, с по-военному четкими линиями.

Стены оформляют «под кирпичи», покрывают искусственным камнем или декоративной, шероховатой штукатуркой. Для пошива штор используют парусину, хлопок, лен. Кровать, бывает, убирают камуфляжной сеткой, расположив ее как полог.

Украшают жилище батальными полотнами, портретами полководцев, геральдикой, оружием. Нередко милитари-интерьер обогащают барочными креслами, бархатными портьерами, мраморными бюстами военачальников. Этот прием повышает статус дома от воображаемого блиндажа до условной штаб-квартиры крупного стратега.

Милитари в интерьере



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Минимализм: максимум простора

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Точность композиции, простота и лапидарность обстановки, отсутствие декора для декора – суть минималистического стиля.

Его узнаешь безошибочно по малому количеству мебели, пространству, разделенному на зоны, многоуровневому освещению, нейтральной цветовой палитре, блеску стекла и металла, по обилию природного света, которое льется сквозь большие окна.

Отделочные материалы – простые, без затей: нетронутый кирпич, необработанное дерево, бетон или простая штукатурка.

Мебель корпусная, с плоскими поверхностями. Формы предметов примитивно-геометрические. В потолок прячут подсветку из неоновых или галогенных ламп. Шторы считаются лишними, их заменяют роллетами.

Минимализм, однако, не столь монотонный, как кажется с первого взгляда. Ведь у него достаточно много личин: есть скандинавская, японская разновидности, минимализм индустриальный и экологический. Добавляя то или иное из смежных стилей, легко создать не просто деловую, но не лишенную своеобразия, комфортную обстановку.

Минимализм в интерьере



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Модерн: эстетическая чувственность

Годы модерна пришлись на конец ХIХ века. Однако и сегодня немало желающих погрузиться в пучину возвышенной роскоши, которую пропагандирует модерн.

Реквизиты стиля: много дерева твердых и ценных пород, пластичность и фигурность линий, изогнутее, как лебединые шеи лестницы, закругленные проемы, барельефы, узоры в виде лилий, ирисов, стрекоз, витражи, художественная ковка.

Потолки декорируют и деревом, и гипсовой лепниной, кессонами и молдингами. Стены обшивают панелями из недешевой древесины, драпируют светлым шелком. Лучший вариант для пола – живописный паркет.

Мебель компактная, деревянная, плавной, причудливой формы, с изощренной резьбой и инкрустациями.

Цвета модерна – жемчужный, небесно-голубой, пепельно-розовый, приглушенно-лавандовый. Текстиль – портьеры и шторы из богатой материи с рисунком из маков, орхидей или павлиньих перьев.

Свет источают люстры с матовыми плафонами, бра в виде канделябров. Старинные часы, полотна и несколько ваз из антикварной лавки завершат труды по созданию интерьера.

Модерн в интерьере



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Неоклассика: аккуратная парадность

Стиль для тех, кто ценит добротные, вне времени и моды вещи, не отвергая новшества прогресса.

Приметы неоклассики – чувство меры, отказ от излишеств, природные цвета и «вечные» декоративные детали: лепнина, бордюры, зеркала.

Стены окрашивают либо оклеивают обоями кремового, голубого, фисташкового тона, полы покрывают светлой доской, потолкам придают белый цвет, оформляя неброской лепниной. Дверные проемы, бывает, украшают пилястрами.

Элегантная, из светлой или красной древесины мебель располагается симметрично относительно центра; в гостиной, как правило, находится камин.

Фешенебельной люстре «помогают» бра и торшеры.

Гардины плотные, в пол, возможно, с ламбрекенами, но сдержанной формы.

Комнату «освежают» крупным, выразительным зеркалом, несколькими картинами и живыми цветами в изящных вазах.

Неоклассика в интерьере



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Немецкий (германский) стиль: постоянство и достаток

Трудолюбивые, хозяйственные немцы привнесли немало идей в копилку строительства и обустройства.

Прочность, солидность, комфорт – три кита, на которых держится немецкий стиль.

Он неосуществим без качественных отделочных материалов, идеального, раз и навсегда продуманного порядка для всех предметов и вещей.

О цвете: больше всего немцам импонируют оттенки древесины, поэтому внутри немецких особняков можно наблюдать различные их сочетание: каштановый и золотисто-ореховый, тисовый и цвет мореного дуба. В таком колорите, чаще всего, оформляют стены.

Под стать и полы: некогда лишь древесина, а сегодня используют и ламинат, и плитку «деревянных» оттенков.

Потолок окрашивают в белый, выделяя темно-вишневым, шоколадным или графитовым фактуристые балки. Впрочем, в последнее время чаще прибегают к натяжным конструкциям.

Никаких карнизов и бордюров; рамки крупных окон легкие на вид, без «наворотов». Почти всегда имеются окна и в крыше.

Мебель – образчик классических линий. Прагматичные столы, удобные, но строгие диваны, квадратные, устойчивые кресла из натуральной древесины.

Роль текстиля традиционна: это диванные подушки, чехлы на креслах и на стульях, скатерти, а также матовые, без бахромы и рюшей шторы.

Хрустальные люстры, светильники с коваными фрагментами не в почете. Преимуществом пользуются простые плафоны из матового стекла.

Комнаты украшают картинами, семейными фотопортретами, вазами, сувенирными пивными кружками.

Немецкий стиль в интерьере



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Онто-арт: искусство бытия

Онто-арт в оформлении интерьера позволяет создать свежий, одухотворенный интерьер, не лишенный при этом удобства.

Этот стиль характеризуют: практичная и комфортная обстановка, естественная цветовая палитра, качественные, экологичные отделочные материалы, хорошее освещение и конечно же, повсеместное присутствие онто-арт изображений.

Онто-арт в интерьере



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Османский стиль: традиции Востока

Османский интерьер объединяет в себе смесь арабских, африканских и индийских канонов.

Плавность линий, арочные проемы, изящные узоры, внимание к нюансам, натуральный текстиль и теплое рассеянное освещение позволят вам воплотить Восточную сказку в своем доме!

Интерьер в османском стиле



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Парижский интерьер: элегантный и современный

Если вы относите себя к натурам романтичным, то вам определенно придутся по вкусу элегантные интерьеры в парижском стиле.

Парижский интерьер отражает в себе — шик и богемную утонченность столицы.

Современные парижские квартиры – это чистые, наполненные светом пространства, функциональные и уютные одновременно.

Говоря о материалах для мебели, можно надолго углубиться в то разнообразие, которым пестрят парижские квартиры. Это и классические деревянные предметы с резными элементами, и пластик, и стекло, и металл, в том числе, хромированный или патинированный.

Особой любовью у парижан пользуются натуральный текстиль: бархат, лен, шерсть и шелк, часто кружево, причем, даже в мужских интерьерах оно встречается, правда, в более сдержанном виде.

Кислотные оттенки розового, желтого и зеленого следует оставить для фьюжн или китча, а интерьер в парижском стиле – это средоточие умеренных цветовых сочетаний, чистых или производных пастельных, разбавленных графичным серым либо черным.

Уникальные предметы, именуемые сегодня арт-объектами — это еще одна ключевая особенность парижских апартаментов.

Парижский стиль в интерьере



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Пин-ап: задорное ретро

Кокетливый и озорной, пин-ап появился в годы Великой депрессии. Плакаты с пышногрудыми блондинками не были «клубничкой», а лишь намеком на эротику. Задачей легкомысленных картинок было радовать глаз, вселять оптимизм и надежду.

Прошло время… Красотки выпрыгнули из нарисованных сюжетов, воплотившись в кино, на эстраде, озарив улыбками кафе и клубы. Создать немного игривую, винтажную пин-ап-атмосферу можно и дома.

Отделочные материалы значения не имеют: это могут быть обычные, оклеенные или окрашенные светлыми тонами стены и потолки, деревянный или плиточный пол. Стиль пин-ап создается при помощи аксессуаров. Для этого дом наполняют старыми рекламными плакатами, портретами поп-див, декорируют меховыми подушечками цвета роз и незабудок, плюшевыми игрушками, флаконами и пудреницами родом из 30-40-х годов.

Из мебели обязательно должны быть мягкие софы и пуфы, трельяжи, глубокие кресла.

Сделать пин-ап-интерьер менее женственным и фривольным помогут габаритные диваны, узор в полоску или клетку, а также фото ночных небоскребов и ретромобилей.

Освещение хорошо бы дополнить лампами под тканевыми абажурами и многоцветными светильниками Тиффани.

Пин-ап в интерьере



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Поп-арт: король диско

Еще один многокрасочный, молодежный стиль.

Дерзкий и немного шокирующий, он утвердился в 60-х, период джинсовой анархии и рюкзачной революции.

Поп-арту присущи глянцевая текстура, контрастные цветовые сочетания, присутствие кислотных «вспышек», концертные афиши, портреты и автографы кумиров на видных местах (даже на подушках, занавесках и декоративных тарелках), неоновое, светодиодное, с эффектом софитов освещение, а еще применение обычных бутылок и консервных банок в качестве ваз.

Мебель поп-арта – кресла-кровати, встроенные шкафы, различные удобные трансформеры. Диваны предпочтительно кожаные, пуфы и кресла синтетические, столики низкие, овальные или округлые. Тяжелые гардеробы, серванты, буфеты отправлены на свалку.

Для пущего эффекта добавляют салатовые, лазерно-лимонные, ядовито-фиолетовые коврики на пол.

Поп-арт – резкий и вызывающий вид обстановки, поэтому, решившись на него, лучше всего ограничиться только гостиной.

Поп-арт в интерьере



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Постмодернизм: модный эксцентрик

Постмодернизм в интерьере – свобода творчества, динамика линий, разнообразие форм, симметрия и асимметрия, контраст фактур и текстур, оригинальные конструкции.

Цвета в приоритете энергичные, с отливом и флуоресценцией.

Единых правил относительно отделочных материалов не существует, но стены разнообразят нишами, вставками из стекла, пластика или металла. Потолки многоуровневые, разной высоты, одноцветные. Если пол покрывают ковролином, то бодрого, насыщенного цвета.

Меблировка поражает экстравагантностью. Предметы разной формы, со строгими и обтекаемыми линиями, с отделкой из кожи и хрома, дерева и пластика, стекла и никеля соседствуют, не ссорясь. Кресла и диваны подчас настолько футуристичны, что обстановка кажется кадром из утопического фильма.

Впечатление необычности усиливают детали декора: вазы с узловатыми голыми ветками, сухоцветы в горшках, авангардные полотна, эпатажные принты.

Освещение отчетливое, какое могут обеспечить неординарной формы люстры и торшеры с галогенными и светодиодными лампами.

Постмодернизм в интерьере



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Прованс: ах, шарман…

Время идет, а мода на французскую глубинку остается на первых позициях рейтинга стилей. Почему?

Секрет прованса – в удивительной гармонии, соединившей деревенскую простоту и галантное изящество, шарм романтизма и хозяйственную смекалку, пышность замысла и скромность отделки.

Как этого добиться?

Стены штукатурят и окрашивают в молочный, карамельный, медовый, кукурузный оттенки. Окрашивают нарочито небрежно, имитируя трещинки, щербины, патину. Для отделки используют и дикий камень, и глазурованный кирпич. Потолки в провинциально-французском особняке высокие и с балками, на которые подвешивают утварь, полотняные мешочки с пряными травами и сухоцветы.

Полы каменные или дощатые, исчерченные временем.

Занавески на окнах легкие, пропускающие ласковый бриз и солнечные лучи. Для их пошива используют ситец, батист и сатин, однотонный или же с нежным цветочным узором. Скатерти и салфетки чаще из хлопка, с вышивкой и мережками.

Мебель состаренная, с семейной историей. Об этом свидетельствуют фамильные вензеля, резные ножки, кованные ажурные вставки. Придутся ко двору и плетеные кресла, и крашеные комоды, и, конечно, открытый буфет, уставленный фаянсовыми мисками и кувшинами.

Повсюду старые предметы быта: тяжелые утюги, наборы для рукоделия, фаянсовые рукомойники. На полках и комодах фото бабушек и дедушек, патриархов семьи, бутылки и шкатулочки, расписанные в технике декупаж, кованые подсвечники, птичьи клетки, на стенах застекленные, в рамочках цветы и бабочки, а на полу горшки с лавандой.

Интерьер в прованском стиле – берег мечты для всех уставших от суеты мегаполиса.

Прованс в интерьере



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Ренессанс: ангелы и купидоны

Сменив угрюмое Средневековье, эпоха Возрождения или Ренессанс, принесла на золотых знаменах идеалы гуманизма, интереса к человеку, а также свежий взгляд на старую, античную культуру.

Ориентиры этого стиля – пилястры, пилоны, колоны с архивольтами и архитравами. Линии у Ренессанса церемонно-строгие, среди форм главенствуют прямоугольник и квадрат.

Стены таких строений из натурального, но полированного камня, характерный для стилистики прием – и покрытие декоративной штукатуркой. Применяли, оформляя помещение внутри, также ценные породи дерева. Полы делали либо из природного камня, либо из массивных досок. Потолки сводчатые, высокие, с росписью по центру либо античным орнаментом. Не запрещен и деревянный, покрытый лаком потолок.

Типичная для той эпохи мебель – четких линий письменный стол, секретер с обилием ящичков, кресла с ножками крест-накрест, кушетка с позолотой, буфет с инкрустацией и ларец-кессоне. Делали ее из дерева либо железа нередко с позолотой. Поверхности предметов украшены рельефными античными рисунками.

Из обивочных материалов успехом пользовались парча, кожа и бархат.

Главный элемент декора – живопись, естественно, эпохи Ренессанса. А также жирандоли, майоликовые вазы и блюда. Львиные головы, виноградные лозы, купидоны, венки, арабески и грифоны – любимый лейтмотив Ренессанса.

Ренессанс в интерьере



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Ретро интерьер: возвращение к истокам

Стиль ретро – напоминание о том, что все новое – это хорошо забытое старое.

Дизайн в стиле Ретро может быть весьма разнообразным. Интерьеры 50-х, 60-х и 70-х годов имеют определенные различия и являются своеобразными субнаправлениями ретро-стилистики. Что, в свою очередь, позволяет подобрать наиболее привлекательное оформление для своего жилища.

При оформлении жилища в стиле ретро особое внимание уделяется цветовому решению, меблировке и аксессуарам.

Ретро в интерьере



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Римский стиль: аве, Цезарь!

Такая разновидность обстановки – метафора древнеримского величия и патрицианской роскоши.

Памятуя об атриуме как о сердцевине римской виллы, создание интерьера следует начать от центра помещения. Эту часть акцентируют орнаментом на полу, устройством подиума, ковром наконец. Стоит также помнить о просторности и симметрии, двум важнейшим измерениям римского стиля.

Стены оформляют либо штукатуркой, плиткой «под мрамор», либо дорогими, элитными обоями. Если мебель достойна внимания, то стенам придают неброский цвет, не забывая о лепнине и нишах для статуй и ваз.

Потолок пусть будет многоуровневый, наподобие купола, что позволит спрятать электрические светильники и создать иллюзию солнечного света. А можно расчертить его балками, устроив кессоны, что тоже характерно для римской виллы.

Для пола подойдут синтетические аналоги природного, благородного камня. Дерево под ногами для римских жилищ нехарактерно.

Стилистика римской мебели – конгломерат этрусской грубоватости, греческой лаконичности и щедрой египетской отделки. Кресла и кушетки с «крылатыми» и обтекаемыми спинками, небольшие, с валиками диваны, низкие столики преобразят жилище, приблизив к эре римского расцвета.

Ткани тоже разные. В спальне тонкие шелка, в кухне лен. Шторы и подушки с бахромой, витыми шнурами, золотыми нитями.

Не бывает римской виллы без купальни, поэтому особо постараться, воссоздавая древний Рим, надобно в ванной.



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Рококо: редкая жемчужина

Утонченность, беспечность и артистизм – грани исторического стиля, достигшего апогея при великолепном короле Людовике ХIV.

Утверждая принципы изящества и грациозности, рококо пришлось отвергнуть четкие линии и монументальные формы. На смену им пришли асимметрия, завитки и рокайли.

Особый шик демонстрировал шинуазри, рококо с китайским «акцентом». В покоях и апартаментах первенствовали шелка, большой успех снискали ширмы, превращавшие открытое пространство в укромный уголок для сердечных рандеву.

В моде были также гобелены, китайский фарфор и китайские болванчики, аквариумы с золотыми рыбками и картины, на которых фигурировали пагоды, желтолицые императоры, ламы и наложницы.

Рококо – интерьер эксклюзивный, штучный. Для его создания требуется много средств и не меньше условий. Первое из них – достаточно большие габариты домовладения. Ведь закругление стен, резные панели, позолоченные бордюры, огромные зеркала требуют места.

Центральным предметом в гостиной рококо был и остался камин, оправленный в мрамор. Его украшали часы, канделябры из бронзы, фарфоровые безделушки, а сверху зеркало в неистово-роскошной раме.

Обязательна и люстра с лампами-свечами, подвесками в виде морских раковин, бронзовыми или золочеными цепями. Между зеркалами желательно укрепить светильники-бра.

Мебель-рококо изогнутых линий, покрытая лаком, украшенная бронзовыми накладками и ювелирной резьбой. Характерные предметы обстановки – секретеры с потайными ящиками, канапе, комоды, картоньерки, туалетные столики на изогнутых, «паучьих» ножках. Обворожительные эти атрибуты должны быть приятны на ощупь и удобны в пользовании.

Спектр рококо – акварельные расцветки, сияющие оттенки драгоценных камней, блеск золота.

Рококо в интерьере



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Романский стиль: приют для рыцаря

Этот стиль интерьера сформировался в средние века за толстыми стенами башен и замков. Его нрав — фундаментальность, мощь, тяжеловесность. Среди прочих штрихов романскому стилю присущи полукруглые «амбарные» двери, такой же формы окна, тяжелые своды, крутые, полуциркульные арки, основательные колонны, каменный пол, роспись на религиозную тематику и бронзовые зеркала. Главенствуют формы цилиндра и прямоугольника, цвета стилистики – серый, коричневый, черный, зеленый.

Нельзя сказать, что этот мрачноватый стиль лишен обаяния. Напротив, в романских стенах надежно, а потому уютно.

Подобие создать нетрудно. Стены покрывают имитацией камня, применяют также штукатурку серого, тускло-желтого и бурого оттенков. Чтоб избежать впечатления тягостности, используют вставки из древесины, фрески, небольшие витражи.

Стены уходят в потолок плавно, образуя свод идентичного цвета. Усугубляя общую стилистику, его можно декорировать грубыми стропилами.

Полы облицовывают мозаичной плиткой, но не будет большим преступлением, если застелить его паркетом из темного, состаренного дерева.

Никак без камина: огонь – один из главных персонажей в суровой романской обители.

Мебель в таком доме неприхотливая и даже примитивная: грубо сколоченные столы, такие же табуреты, лавки. Спинки стульев прямые, чем выше, тем, значит, больше статус хозяина дома.

Безнадежно испортить образ дома-цитадели может мягкая мебель, сибаритские диванчики и кресла. Нежелательные гости и шкафы, их лучше спрятать или вообще заменить типичными для той эпохи монастырскими сундуками.

Еще сложнее с занавесками и шторами, ведь в раннехристианскую эпоху обходились маленькими, витражными окошками. Если возникала необходимость заслонить окно, это делали с помощью ковров и грубой ткани, поэтому шторы должны быть плотными, невыразительными.

Люстру следует выбрать массивную, напоминающую свечи в кованых, с цепями канделябрах.

Украсить романскую «келью» можно аксессуарами рыцарской поры – шлемами, мечами, а еще глиняными жбанами и мисками.

Дизайн интерьера в романском стиле



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Романтизм: под музыку Вивальди

Вовсе не нужно, чтобы жилье в романтическом стиле смотрелось, будто коробка конфет, слащаво и приторно. Романтизм в интерьере – прежде всего настроение, мечтательное, чувствительное, возвышенное.

Особенно подойдет интерьер-романтик для будуара и детской. Однако и в гостиной он может проявить свои лучшие качества, создав средоточие уюта.

Для стиля характерны цветочные мотивы, негрубые, мягкие материалы, пастельные тона, распиная фурнитура, ажурная резьба и кружева, рассеянное освещение.

Резких линий и углов нужно избегать, однако необузданная вычурность стилю тоже не свойственна. Материалы подойдут натуральные: светлое дерево, гладкая керамика, стекло. На потолке используют лепнину, полы покрывают паркетом, стены оклеивают обоями в мелкий цветочный орнамент, украшают зеркалами, акварелями.

Мебель – закругленных силуэтов, с бархатистой обивкой, резными деталями, весенне-светлого, даже белого цвета. Горячо одобряются музыкальные инструменты, к примеру, рояль: ведь что может быть романтичнее музыки?

Освещение, в основном, создают торшеры, абажуры, небольшие бра и свечи.

На первых ролях в романтическом жилище – гладкие, воздушные, ласковые ткани. Их много: это и подушечки, и широкие покрывала, и невесомые балдахины, и накидки на стулья, и струящиеся занавеси.

Украшая квартиру романтика, добавляют щепотку гламура: перламутровые плафоны, серебряную шкатулку, безделицу из слоновой кости.

Романтизм в интерьере



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Рустик: бескомпромиссная естественность

Своеобразный микс американского кантри и русской избы начал завоевывать популярность в середине прошлого столетия.

Основополагающая идея этого дизайн-направления заключается в гармоничном сочетании природных, естественных материалов, подверженных минимальной обработке, с новинками технического прогресса.

Брутальный и «первобытный», но, одновременно, завораживающе уютный, этот интерьер становится настоящим оазисом мира и покоя для утомившегося от постоянного движения и суеты жителя мегаполиса.

Благодаря своей экологичности и универсальности, он одинаково уместен как в оформлении загородного дома, так и в просторной городской квартире.

Рустик в интерьере



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Скандинавский стиль: только натуральное!

Чем хороша стилистика жилья стран Скандинавии, так это тем, что создать её можно своими руками. Впрочем, это не единственный плюс скандинавского стиля интерьера.

Его особенности – избыток дневного света, благодаря панорамным окнам, натуральные, экологические материалы, удобная мебель из светлого дерева, оптимистичные тона.

Стены штукатурят либо покрывают краской льняного, сливочного, незабудкового цвета. Достойная альтернатива – отделка деревянными панелями, которая, к тому же, поделит пространство на зоны. Полы тоже светлые, паркет или ламинат, с сосновым, ольховым, липовым узорами.

Мебель негромоздкая, функциональная, с обивкой из кожи, замши, хлопка и льна.

Плотным портьерам и шторам места не найдется, их заменяют роллетами, полупрозрачными занавесками.

Концепцию сближения с природой поддерживают аксессуары: глиняные, соломенные поделки, корзинки из лозы, лоскутные одеяла и коврики, сухоцветы. Типичная деталь – пейзажи маринистов и фотографии с морской тематикой на стенах.

Скандинавский стиль утверждает фамильные ценности, поэтому желательно развесить и расставить также семейные фото…

Интерьер в скандинавском стиле



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Средиземноморский стиль: под шорох волн

Море, солнце и цветы – стихии, отдавшие этому стилю свою энергетику.

Узнать его несложно по камню и керамике, аркам, полуаркам, колоннам и колоннадам, коренастой мебели, стеллажам с глиняной посудой, домашним рукодельным кружевам. Конечно, в каждой, отдельной стране побережья своя манера строительства и обустройства дома, поэтому напомним типичные и общие черты.

Стены домов средиземноморского толка часто рустикальные, иногда оформлены деревом или покрыты керамическими пластинами.

Полы оформляют плиткой, а потолки либо просто окрашивают, либо, ко всему, декорируют балками.

Мебель деревянная, часто ручной работы, с кованными вставками, изразцовыми столешницами, лакированными деталями. Немаловажное значение у стеллажей, на которых расставляют расписанные виноградными гроздьями, румяными персиками, солнечными лимонами глиняные блюда.

Цветовая палитра может быть холодной, что характерно для Греции, и теплой, как обожают в Италии. Сочетание голубого, белого, рапсово-желтого, изумрудного или насыщенно-розового, а также различных фактур в одном помещении и даже на одной стене (штукатурка, плитка, имитация фресковой росписи) делают дом самобытным и по-южному оживленным.

Декоративная функция тканей в таком жилище незначительна, с обязанностями занавесок справляются маркизы и ставни. На подушках, покрывалах можно увидеть простой натуральный текстиль, а скатерти обшивают кустарным, «бабушкиным» кружевом.

Средиземноморский интерьер – это всегда обилие света. «Родными» станут для него люстры и светильники в виде фонарей и настенные бра, украшенные ковкой.

В качестве деталей просятся подарки моря: ракушки, морские звезды, красивые камешки. А к субтропикам приблизит крупная зелень в глиняной кадке – скажем, апельсиновое деревце.

Средиземноморский стиль в интерьере



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Стимпанк: не от мира сего

Существует огромное количество стилей интерьера, способных не просто преобразить, а сделать дом неповторимым, уникальным и единственным. Но всех их перещеголял стимпанк – стиль, не побоимся слова, фантастический.

Говорят, он и появился благодаря произведениям фантастов. Его характерность – комбинация старинной мебели и всевозможных механизмов. Стимпанк – это мир шестеренок, гаек, анкеров, рычагов и поршней. Его миссия – напомнить о времени, когда был создан первый двигатель, а почетное место алхимиков заняли механики с их доселе невиданными изобретениями.

Материалы, присущие стилю, – металл, стекло, в отделке стен древесина и камень. Стены можно покрыть гладкими, «металлическими» красками или оклеить, а потолок оборудовать под пристань для «летальных аппаратов», подвесив всевозможные модели цеппелинов.

Цвета интерьера хмурые: грифельный, древесно-коричневый, темно-вишневый. Мебель либо темного, либо насыщенного цвета: кресла с кожаными сиденьями и каркасом из трубок, диваны с медными заклепками, низкие столы и шкафчики с выдвижными, на шарнирах ящиками, оснащенные особой, из болтов и шурупов фурнитурой.

Поскольку квартира в стиле стимпанк – нечто среднее между лабораторией и кабинетом чудака-механика, в ней обязаны быть стеллажи, заполненные книгами.

Стимпанк не ретро, в формат стилистики не впишутся обычные, пусть и очень старые механические приборы. Новейшие аппараты тоже испортят задумку. Стимпанк, скорее, параллельная реальность, альтернативная история, поэтому все «экспонаты» обязаны быть необычными.

Стимпанк в интерьере



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Техно: искусство и техника

Дизайн в стиле техно — это строгая геометрия, грубое сырье в качестве отделочных материалов, совмещение гостиной и кухни, трубы, коммуникации, винтовые лестницы в роли перегородок, зонирующих пространство, металлические акценты, раздвижная мебель и холодные, урбанистические цвета в оформлении.

Стены практически не обрабатываются, выставляя на обозрение бетон или кирпичную кладку. Потолки оснащают глянцевыми навесными конструкциями металлического, серебристого цвета, добиваясь сходства комнаты с рубкой футуристического транспортного средства. Ощущение усиливают грубые металлические двери, а также полы, покрытые материалами, имитирующими бетон или металл.

Мебель разноцелевая: диван с полками, шкаф с потайным сейфом, журнальный столик, превращающийся в обеденный.

Бытовая техника представлена едиными комплектами.

Освещением обеспечивают точечные светильники, лампы на кронштейнах и штативах.

Из текстиля в техно-интерьер приглашены лишь обивка и пара диванных подушек. Окна защищают жалюзи.

Казалось бы, стиль техно неуютен и груб… Но он не только остается на вершине популярности, но и стал «отцом» хай-тека.

Техно в интерьере



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Функционализм: будем проще!

Бытовые предметы должны быть многофункциональными. Их предназначение обязано меняться в зависимости от потребностей человека, считают адепты этого стиля.

Интерьер такого типа – комнаты, перетекающие друг в друга, и минимальное количество мебели, которая трансформируется, выполняя многие функции.

Перегородки, служащие то стенами, то дверьми, то стеллажами, эргономичная, простых и отчетливых контуров мебель, шкафы-купе – таков внешний облик функционализма.

Стены в подобных квартирах, чаще всего, оклеивают светлыми, бежевыми или серо-голубыми обоями, нередко добавляя вспышки яркой краски, декорируют деревянными панелями, кирпичной кладкой и оставляют фрагменты бетона.

Полы застилают ковролином практичного, немаркого цвета. Большие окна прикрывают жалюзи или неплотными, однообразными шторами. Лампы предпочитают светодиодные, простых, обтекаемых форм.

Главное в функциональном интерьере – не стены и окна, а мебель. Почти всегда это трансформеры, кресла и диваны, повторяющие контуры человеческого тела, с плотной обивкой, немассивные с виду.

Функционализм в интерьере



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Футуризм: технологичная современность

Креативный, необычный, современный — это про футуризм!

Главными свойствами этой стилистики являются: эргономика, функциональность, новейшие материалы и технологии, а также максимум свободного пространства.

Стены, потолки и мебель могут иметь необычные формы и конфигурацию.

Монохромность светлого интерьера разбавляют яркими акцентами, привнося разнообразие в цветовую палитру.

Декором служат новинки бытовой, аудио и видео-техники…

Футуризм в интерьере



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Фьюжн: праздник навсегда

Фьюжн умеет объять необъятное: составить целое из противоречивых стилистических компонентов. Ему не нужны ни писаные правила, ни советы дизайнеров: фьюжн-обстановка создается по велению эмоций. Главное, добиться стильной и яркой картины.

Материалы?

— Да какая разница!

Цвета?

— Самые шальные сочетания: зеленый, розовый, фиолетовый, желтый…

Мебель?

— Непредсказуемых форм, но отнюдь не дешевого вида.

Декор – чаще растительный принт и фигурки животных из джунглей как прозрачный намек на буйство фантазии.

Фьюжн – фанат всевозможного текстиля, персидские ковры и звериные шкуры, римские шторы и безыскусные занавески, мягкие подушки в узорах и лоскутные половички… В этом доме можно всё!

То же можно сказать об освещении: используют и люстры импозантного вида, и встроенные плафоны, и лампы под колпаками, и подсветку на мебели.

Идеально подходят для фьюжн-пространства различные винтажные, антикварные и экзотические предметы: зеркало-солнце из эпохи арт-деко, богемское стекло, костяные фигурки, веера и папирусы.

Фьюжн в интерьере



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Хай-тек: опережая время

Пространство, удобство и диктат новейших технологий – кодекс, которому этот стиль подчиняется безоговорочно.

Случайным вещам в доме хай-тек не место. Если голый бетон не вдохновляет, допустимо покрасить стену или оклеить обоями цвета металлик. Потолок часто украшают декоративные балки. Полы – дерево, ламинат или же плитка с системой обогрева, разумеется.

Мебель из современной синтетики, стекла и нержавейки, легкая и без декора. В фаворе столы-книжки, стеклянные шкафы, из которых, не тратя лишней секунды, можно достать необходимую вещь, встроенные купе, низкие диваны-трансформеры.

Света много. Его излучают потолочные и боковые светильники абстрактных форм, лампы-прищепки, торшеры на хромированных ножках.

Текстиль лишен декоративного «звучания». Окна прикрывают жалюзи, роллеты или рулонные шторы. Однако, чтобы смягчить спартанство обстановки, можно повесить и занавески – из плотной, без оборок ткани с металлическим отливом.

Из украшений позволительны абстрактное панно, цифровые рамки, большой аквариум с рыбками. Находка для хай-тека – фигурки техно-арт: подставка для ручек в виде миниатюрного байка, сувенирные автомобили, хромированные скелеты динозавров и металлические парусники.

Но главные предметы декора и гордости в доме хай-тек – это новейшая техника: мониторы, экраны, дисплеи, системные блоки и пульты, придающие стилю характерный, неподражаемый глянец.

Хай-тек в интерьере



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Хюгге: секрет датского счастья

Хюгге – это все что связано с комфортом, дарящим ощущение счастья. Представьте: за окном мороз, а вы сидите в мягком кресле, укутавшись пушистым пледом, потягиваете чай из любимой чашки и задумчиво щуритесь на пламя камина…

Это уютное ощущение и есть хюгге!

Основные признаки стиля:

натуральные материалы;

светлые, приятные тона;

теплые, деревянные полы;

обилие осветительных приборов, свечи;

мелочи, дорогие сердцу;

подушки, пледы, ковры, природный декор;

винтаж.

Хюгге в интерьере



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Шебби шик: милые причуды

Шебби шик – детище британского дизайнера Рейчел Эшвилл. На блошиных рынках, на распродажах она находила старую мебель, реставрировала, декорировала, меняла обивку… И продавала с возрастающим успехом. Сегодня «потрепанный шик» – любимый постоялец многих домов.

Квартира в стиле шебби шик это: белый и пастельные тона, аутентичные предметы мебели разных эпох (барокко, рококо, викторианство…), романтичные мотивы, наличие поделок хенд-мейд и постоянство живых, чаще весенних цветов.

Полы чаще светлые, из паркетной доски, ламината или плитки. Потолок девственно-белый, с легкой лепниной, светлыми балками. Стены белят или красят в теплые тона, оклеивают обоями с нежными и блеклыми букетами, херувимами, тонкими полосками.

А вот за мебелью придется отправиться не в современный салон, а на барахолку. Или на чердак. Старые комоды, серванты, кофейные, туалетные столики на резных, филигранных ножках, кресла и кровати со сквозными изголовьями сперва реставрируют, покрывая светлой краской, ловко подчеркивая либо имитируя потертости, патину и трещинки.

Изюминка этого стиля — фальш-камины с картинами, цветочными композициями, ароматическими свечами. А также предметы-сюрпризы: чайный столик из покрашенных и старых чемоданов, прикроватная тумбочка из винтажного фруктового ящика.

Роль текстиля не принижена, он полноправный игрок: на кресла и диваны шьют чехлы и накидки с воланами и бантами, на подушки одевают наволочки с вышитыми пионами, столы застилают льняными, с прошвой скатертями, окна занавешивают легкой органзой. Однако ошибочно думать, что стилю по вкусу лишь тонкие ткани, в дело пускают и мешковину, сочетая её с кружевами и лентами.

Хрустальные люстры с гроздьями подвесок и бусин, а также торшеры с пестрыми, веселыми абажурами удачно дополнят стилистику.

Шебби шик в интерьере



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Эклектика: разрывая шаблоны

Предметы прошлого, настоящего и отчасти будущего пытается составить в одну композицию эклектический стиль. А равновесие при этом достигается, благодаря определенным хитростям.

Главная из них заключается в том, что все разностильные вещи должны подходить друг другу по цвету, сочетаться либо схожестью фактуры, либо формы.

Шторы, пледы и подушки объединяются по этому же принципу.

Потолок и стены окрашивают или оклеивают материалами индифферентного цвета для дальнейшего создания ярких, контрастных пятен, панно или фрагментов с росписью. Нередко используют кафельные изразцы, густо испещренные орнаментом. Для пола приемлем любой вариант, а также ковры и дорожки из разных стилевых эпох.

Мебель тоже «разновозрастная»: резной буфет, оставшийся в наследство, и велюровый модный диван, отреставрированный комод и барный пластиковый табурет. Главное, напомним, чтоб эти предметы удачно совпадали по оттенкам.

Окна принято занавешивать и тюлем, и тяжелыми портьерами с бахромой, с подхватами.

Светильники в эклектическом доме тоже разнообразные, как и предметы декора. Зачем выбрасывать старый сервиз? Зачем избавляться от сувениров, кем-то когда-то давно привезенных? Всему найдется применение и место.

Эклектика в интерьере



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Экологический стиль: трава у постели

Чем дальше человек от природы, тем больше он по ней тоскует. Свидетельство этому – популярный у жителей больших «муравейников» экологический стиль.

Его резюме – ставка на природные материалы, изобилие света, мягкие краски, натуральные ткани, живой, зеленый декор.

Стены такого жилья нуждаются в дереве, пробке, диком камне или керамике. Это могут быть и панели, и шероховатая плитка, и бамбуковые обои. Не исключена и декоративная штукатурка. Потолок простой, без навесных конструкций.

Полы мощенные доской, паркетом, по которому тянет ходить босиком, тем паче, что их застилают ковриками с имитацией травы, циновками из соломы или пеньки.

Мебель – из разнообразных природных даров: дерева, ротанга, тростника, лозы, бамбука. Даже на мягких предметах, на подлокотниках и спинках присутствуют деревянные вставки. Не испортят общую картину и каменные детали (например, опора для стола), а также стекло в качестве столешниц.

Для убранства широко используют живую зелень: это могут быть вьющиеся растения, покрывающие стену сочным ковром, а также композиции в бутылках и бокалах – флорариумы.

Экостиль в интерьере



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Этностиль: путешествие домой

У него столько ипостасей, сколько этносов в мире. Кого-то тянет к чужому, интригующему, непривычному, а кто-то стремится подчеркнуть собственную национальную идентичность. При помощи этнического дизайна можно «переехать» в Египет, Мексику, Индию, Китай… А можно остаться дома, вернувшись к культурным истокам родного народа.

Существуют ли общие правила или хотя бы подсказки, универсальные для всех разновидностей этники?

Конечно. Отделочные материалы и гамма оттенков должны быть характерными для обителей той или иной народности.

Этностиль – бездонный источник для вдохновения!

Например, если воплощается стиль а-ля рюс, то упор следует делать на дерево, избегая несвойственных русским теремам отделочных материалов. Углубят аутентичность обстановки и типичные предметы меблировки – лавка, сундук, небольшие резные скамеечки. Понятно, что не стоит занавешивать диваны и окна шелками и бархатом, а выбрать для текстильного оформления лен, хлопок, ситец.

Этнические стили в дизайне интерьера



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Японский стиль: аромат экзотики

Этот вид этнического интерьера один из самых популярных и в Европе, и в России.

Феномен объясняется легко: японские жилища снаружи и внутри – эталон хрупкой, деликатной простоты. В таких домиках все хорошо: работать, созерцать природу через большие панорамные окна, размышлять о дзэнбуддизме и медитировать.

Японский стиль не выставляет напоказ ни дорогие украшения, ни безделушки, привезенные издалека, ни семейные фотоснимки. Но у японского интерьера свои преимущества. Это, например, высокая экологичность. Ведь для отделки дома японцы используют дерево, ротанг, бамбук, рогожу.

Планировка японских жилищ свободная, без внутренних стен и углов. С функциями перегородок справляются передвижные ширмы, легко преобразуя одну комнату в две.

Мебель в японских домах только жизненно необходимая, все шкафы и полки, предназначенные для хранения вещей, скрыты в стенах. Предметы меблировки невысокие, из-за чего помещение кажется выше и больше. Цветовая гамма – игра «деревянных» тонов, от серо-оливкового до темно-коричневого, густо-вишневого и угольно-черного. Нелишне знать, что сочетание светлого и темного, столь характерное для японского стиля, преследует не только эстетическую цель, но соответствует японской философии с ее доктриной о единстве инь и янь.

Свет в японском интерьере приглушенный, рассеянный, благодаря бумажным фонарям и шелковым, расписанным иероглифами абажурам.

Иероглиф, вообще, один из создателей этого стиля: сакраментальные знаки можно увидеть на мебели, на ширмах и посуде.

Текстиль используют нешироко. Хлопковые матрасы для сидения, обшивка для циновок-татами и ширмы, вот, пожалуй, и все. Японцы нечасто украшают тканями окна, довольствуясь специфическими, экранными шторами из деревянных рам с решеткой и рисовой бумаги.

Декор немногословен, но присутствует: немного фарфора, гравюра на стене, набор для чайной церемонии, икебана по сезону, статуэтка Будды и бонсай создадут в европейском жилище тихий и мечтательный уголок Страны восходящего солнца.

Японский стиль в интерьере